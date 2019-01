Spetgads vegnan radund 200 scolaras e scolars che van sin via per demonstrar e sensibilisar la populaziun e la politica.

Sin l’entir mund datti il mument demonstraziuns d'uffants encunter la midada dal clima. Quellas demonstraziuns vegnan organisadas da giuvenils e scolars. Quest venderdi, ils 18 da schaner 2019, datti en l'entira Svizra differentas demonstraziuns.

Er a Cuira vegnan spetgadas venderdi a las 11:00 radund 200 persunas sin la plazza Alexander a Cuira. Els tuts vulessan mussar colur e preschientscha als politichers ed a las generaziuns pli veglias. I duaja sa midar insatge – la fin finala sajan ils giuvens quels che stoppian viver pli ditg sin quest planet.

Ils blers scolars da la demonstraziun a Cuira èn probabel scolars da la Scola chantunala. Jon Domenic Parolini , ch'è responsabel per il Departament da scolaziun, chapescha la situaziun e las pretensiuns dals scolars. En in pajais democratic sco la Svizra, saja quai in dretg da dir l'atgna opiniun.

Era il directur da la Scola chantunala, Gion Lechmann, sustegna l'opiniun dals scolars. El veglia dentant menziunar, ch'il diever dad urden d'absenzas/sistem dal contingent saja era quest venderdi da resguardar sco usità.

