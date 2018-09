Il cor dat uschè svelt e fitg ch'el para da siglir or dal pèz, la schanuglia trembla sco sch'ins stess avant in tigher cun dents gizzads. Uschia as po sa sentir durant in'attatga da panica – ina reacziun corporala sin in disturbi da tema. Saja quai tema da filiens, tema da stanzas stretgas ubain tema da bandunar la chasa. Disturbis da tema tutgan tar las pli frequentas malsognas psichicas. Dentant quasi nagin gughegia da tschantschar dals quitads. La tema da «betg esser normal» è anc adina gronda. L'uffizi da sanadad vul cun 34 differentas acziuns en l'entir chantun rumper cun quest tabu.



RR actualitad 07:00