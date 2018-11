300 deputadas e deputads ston pajar suenter taglia, er sch'els n'èn betg la culpa. La raschun è ch'els han survegnì in attest da paja manglus. Indemnisaziuns per viadis èn numnadamain vegnidas registradas sco spesas e betg decleradas sco paja. Quai communitgescha la Chanzlia chantunala. La correctura vegn fatga per ils ultims diesch onns. En total vai per ina summa da 300'000 fin 500'000 francs. Latiers ston els pajar suenter per ils davos tschintg onns contribuziuns da las assicuranzas socialas.

Tut correct il 2018

Sin l'attest da paja 2018 vegnian las indemnisaziuns dal temp da viadi inditgadas correctamain. Per stgaffir segirezza giuridica duai l'urden da gestiun dal Cussegl grond vegnir adattà en la sessiun da december, scriva la Chanzlia chantunala.

