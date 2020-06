Il tumult entaifer da la dretgira è s'augmentà taluisa, che la PS e la PPS pondereschan, da far cun las proximas elecziuns tabula rasa e brattar or tut ils derschaders. Ils derschaders pertutgads sa dostan.

Tenor il derschader Peter Schnyder n'èsi betg prudent da barattar ora tut ils derschaders.

Jau chapesch ch'ins ha il desideri da far in reset, dentant quai che pertutga mai na chapesch'jau betg pertge ch'jau stuvess ir

Norbert Brunner na vegn uschia ni uschia betg reelegì, el va en pensiun la fin da l'onn. Dentant er el è da l'opiniun che quai fiss fauss da na betg reeleger l'entira dretgira.

Uschia mass blera savida a perder ed insumma, las reproschas cunter ils auters derschaders n'èn betg fundadas.

Ils derschaders da la Dretgira chantunala Peter Schnyder e Norbert Brunner èn vegnids ils ultims onns en ils chavels in a l'auter. Schnyder accusescha Brunner dad avair sfalsifitgà ina sentenzia - Brunner pretenda che quai na constettia betg. Tgi ch'ha raschun vegn per il mument sclerì da la procura publica.

PS e PPS vulan tabula rasa

L'ultim pled quai che pertutga las elecziuns dals derschaders ha dentant il Cussegl grond. Las deputadas ed ils deputads vulan er surpigliar responsabladad e far urden en la dretgira. Tgi pli fitg e tgi pli pauc. La PS e la PPS per exempel preferissan, sche tut ils derschaders vegnissan barattads or: «Nus stuvain avair in nov start», di per exempel Jan Koch da la PPS. Cunterarguments ha Reto Crameri da la PCD purtà: «La cumissiun da giustia n'ha betg vesì che tut ils derschaders hajan violà lur uffizi, perquai na vesain nus betg che tut ston vegnir barattads or».

La PBD e la PLD vulan anc betg sa posiziunar. Gian Michael, president da la fracziun da la PBD dat dentant da ponderar: «En sasez fiss quai schon da barattar or tuts, jau na sai dentant betg sche quai è insumma realistic e sche nus avain la glieud per quai.»

Spustar elecziuns u betg?

Qua schai er gist il proxim problem: Dat quai avunda persunas sin l'avust? Perquai che lura fissan gia las proximas elecziuns. La PS e la PPS vulan dentant far a la conferenza da presidents la proposta, da spustar las elecziuns da derschaders sin la sessiun d'october. Discutada vegn quella pussaivladad proxim venderdi, dentant cura ch'igl è da spetgar cu in resultat n'è anc betg cler.