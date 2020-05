Ils 14 da matg 2020 è il di d'acziun naziunal cunter la dependenza u problems d'alcohol. Er il chantun Grischun sensibilisescha pertutgads e confamigliars per la tematica e vul far ina fin cun il tabu en connex cun dependenza e problems d'alcohol.

Temps da crisa èn savens in privel per persunas ch'èn periclitadas da dependenza d'alcohol. Quai n'è nagina surpraisa. Far attent a quai fatg ed insumma rumper il tabu enturn problems d'alcohol duai il di naziunal d'acziun ch'è oz, ils 14 da matg. L'Uffizi chantunal da sanadad ha perquai creà ina pagina d'internet, là datti tut las infurmaziuns relevantas davart la tematica, istorgias persunalas ed er la pussaivladad da far tests davart l'agen consum d'alcohol.

Tenor la responsabla Antonia Bundi sajan problems d'alcohol er anc il 2020 in grond tabu. Savens saja desister d'in magiel vin numnadamain l'excepziun e stoppia savens vegnir giustifitgà.

Pli ruassaivel durant la crisa

L'organisaziun da cussegliaziun per problems d'alcohol Crusch blaua ha gì pli ruassaivel durant il temp da crisa. Blera glieud saja probablamain betg s'annunziada, perquai ch'ella haja pensà ch'i passia puspè. Plinavant vegnian blers clients pli gugent ad ina cussegliaziun persunala che a far cussegliaziun al telefon, ha ditg Manuela Perrinjaquet, da la Crusch blaua. Quai saja durant il temp da corona dentant betg stà pussaivel.

Dapi l'entschatta matg po la cussegliadra dentant puspè beneventar la clientella en biro a Cuira. La dumonda saja da fertant puspè creschida. Il grond tema durant il temp da crisa saja l'isolaziun. Persunas ch'èn persulas, hajan probablamain er durant la crisa tschertgà confiert en l'acohol. Cun turnar enavos zic a zic en la normalitad spera la cussegliadra Manuela Perrinjaquet er, che clients e confamigliars gughegian puspè da s'annunziar ed uschia tractar lur problems d'alcohol.