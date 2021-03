Mintga persuna vegn confruntada durant la vita cun malsognas, impediments ubain culps dal destin. Saja quai sco pertutgada u pertutgà direct ubain sco persuna en il conturn. L'onn 2020 ha mussà che sanadad n'è betg ina chaussa che sa chapescha da sasez e ch'ina crisa po influenzar fitg la psica. En quest senn sa drizzan d'ina vart il minister da sanadad chantunal, Peter Peyer, sco er il president da la Confederaziun, Guy Parmelin, a la populaziun.

Resilienza durant la crisa da corona

Co persunas acceptian e surmuntian ina crisa saja fitg individual e dependia da la resilienza d'in e scadin. Perquai na dettia er betg in recept general per restar psichicamain saun durant in temp dir. I saja dentant impurtant da savair, ch'ins na saja betg persul, la cuminanza possia esser in grond agid. Quai scriva Peter Peyer, il minister da sanadad en ses pled, drizzà a la populaziun. El appellescha er d'ir enturn avertamain cun problems ed uschia dar cuntravent a stigmatisaziuns.

Il di dals malsauns duai esser occasiun per exprimer cumpassiun cun tut las persunas malsaunas, ma er engraziar al persunal da tgira ch'è spezialmain sut squitsch sco er a tut ils confamigliars che tgiran persunas.