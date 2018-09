Resultat cler per reglar finanzialmain, co finanziar projects da digitalisaziun.

Il Cussegl grond vul dar in stausch a la digitalisaziun e metta a disposiziun 40 milliuns francs. Deputadas e deputads han acceptà in’incumbensa da la PS – ch’è vegnida modifitgada dal cristiandemocrat Tino Schneider. Quai cun 69 cunter 34 vuschs, tar 3 abstenziuns.

Nov fondo per digitalisaziun

Ch’i dovra investiziuns en la digitalisaziun n’è betg stà dispitaivel – sulet la dumonda, danunder prender ils daners. Uss ha la regenza l’incumbensa da crear in nov fonds e preparar il messadi latiers, per ch’il Cussegl grond possia deliberar definitivamain ils 40 milliuns ed era definir, per tge projects digitals ch’ils daners duain vegnir impundids.

Digitalisaziun adina puspè en la debatta

Gia dapi onns fatschenta la digitalisaziun il Cussegl Grond. Saja quai cun decider da dumondas tecnicas sco fibra da vaider ubain w-lan, saja quai cun pretender da la regenza ina offensiva da digitalisaziun e quai uschè svelt sco pussibel. Tut per betg perder la colliaziun cun il mund. Cun in resultat cnap aveva il Cussegl grond decidì da stuschar la debatta sin sonda.

