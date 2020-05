Ch'il chantun Grischun haja ina pli auta quota che la Svizra gliez fetschia surstar, ha Paul Schwendener il schef da l'Uffizi chantunal da lavur ditg sin dumonda dad RTR:

L'avrigl èn 3'772 persunas stadas senza lavur en il Grischun. Cumpareglià cun il mars è il dumber s'augmentà per 1'598 persunas. Quai scriva l'Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun. Ils pli blers dischoccupads haja dà en l’hotellaria, suandà da l'industria da construcziun.

La raschun per dapli persunas senza lavur saja la fin da la stagiun d'enviern en il turissem, sco er il lockdown en consequenza da la crisa da corona. En pli sajan dapli stagiunaris restads en il chantun - stagiunaris che sajan s'annunziads sco dischoccupads. Quai per tema da betg dastgar turnar en il pajais per il cumenzament da la stagiun da stad.

Dapli lavur curta en il Grischun

Adina dapli persunas ed era dapli firmas han lavur curta en il Grischun: L'avrigl eran quai radund 5'700 firmas cun radund 48'000 lavurers. Il mars avevan anc radund 5'000 interpresas cun 45'000 lavurers introducì lavur curta.

Er dapli dischoccupads en Svizra

En l'entira Svizra èn stadas 153’413 persunas senza lavur l'avrigl. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 3,3% – sco quai ch'il Secretariat da stadi per l'economia SECO scriva. Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà è quai in augment da 43% u 46'115 persunas.