Il Grischun ha nudà il schaner 1'478 persunas senza lavur, quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 1,3%. Sco quai che l'Uffizi per industria, mastergn e lavur scriva è il dumber sa reducì cumpareglià cun il schaner d'avant in onn per radund 200 persunas. La quota è medemamain sa sbassada dad 1,5% sin 1,3%.

Sumeglianta situaziun en Svizra

En Svizra è la situaziun sin il martgà da lavur in zic pli turbla. Suenter il december è il dumber da persunas dischoccupadas er s'augmentà il schaner. Sco il secretari da stadi per l'economia SECO communitgeschan è la quota da dischoccupaziun il schaner sin 2,6%. Il schaner 2019 era la quota sin 2,7%. En total eran il mais passà 121'000 persunas en Svizra senza lavur.

