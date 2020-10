Il settember ha il chantun Grischun nudà 1'476 persunas dischoccupadas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun dad 1,3%. Cumpareglià cun il mais avant cun 1'403 dischoccupads è quai in lev augment, scriva l'Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun. Il pli grond dumber da dischoccupads ha nudà la gastronomia – quai cun 357 persunas.

Il mais settember èn 707 manaschis stads annunziads per lavur curta. Cumpareglià cun il mais avant cun 784 manaschis è quest dumber sa reducì lev. Sco l'Uffizi da lavur scriva, n'è quest dumber dentant betg il definitiv, damai che quests manaschis han mintgamai temp trais mais per far valair lur indemnisaziuns.

Chantun ha pajà var 160 milliuns francs indemnisaziun 01.10.2020

Quota en Svizra è sa reducida sin 3,2%

En Svizra èn stadas 148'560 persunas senza lavur il settember. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 3,2%, sco il Secretariat da stadi per l'economia SECO scriva. Cumpareglià cun il mais avant è la quota da dischoccupaziun sa reducida per 0,1 puncts procentuals. Experts avevan plitost quintà cun in augment.

Il settember 2019 aveva la quota da dischoccupaziun anc muntà a 2,1%. Cumpareglià cun il settember 2020 è il dumber da dischoccupads creschì per 49'462 persunas, quai èn 49,9% dapli che avant in onn.

Lavur curta cumpensada il fanadur

Il fanadur 2020 eran 347'638 persunas pertutgadas da lavur curta. Quai èn 140'674 persunas pli pauc (-28,8%) ch'il mais avant. Il dumber da manaschis pertutgads saja er sa reducì per 13'334 (-25,4%) sin 39'071.