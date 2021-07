En il Grischun è il dumber da persunas dischoccupadas sa reducì il zercladur per passa 900 sin totalmain 1’330 persunas, cumpareglià cun il mais avant. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 1,2%, sco l'Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun ha communitgà. Cunzunt hajan puspè dapli persunas chattà lavur en la gastronomia.

1'364 manaschis cun lavur curta

Il zercladur 2021 han en tut 1'364 manaschis survegnì indemnisaziuns per lavur reducida en il Grischun. Cumpareglià cun il matg èn quai in zic dapli. Quella cifra na mussa però betg quants manaschis ch'han effectivamain fatg lavur curta. Quels han numnadamain temp trais mais per far valair lur dretg sin indemnisaziuns per lavur curta.

Svizra cun quota da 2,8%

En l’entira Svizra è il dumber da dischoccupaziun sa reducì sin 132'000 persunas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 2,8%, sco il Secretariat da stadi per l'economia SECO scriva.