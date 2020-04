Avais er gia tramess in’uraziun a tschiep per che quai corona possia finalmain ir «ali diavel»? En il discurs da oz tschantschain nus cun la decana Cornelia Camichel-Bromeis. Ella tira parallelas cun pandemias biblicas e raquinta, tge schanzas per la baselgia e per la societad ch’ella vesa entras il coronavirus.

Ella na po betg tegnair distanza da persunas infectadas cun il coronavirus, perquai ch'ella lavura dapi passa 15 onns sin la staziun intensiva da l'Ospital chantunal dal Grischun. Barla Casanova raquinta qua, sco corona mida ses mintgadi.

Martin Tomaschett, il medi da chasa da Trun, raquinta, co ch'il coronavirus ha influenzà il mintgadi dad el e da ses pazients. E be per far gust: El ha insumma cletg ch'el è en Svizra, perquai che la Columbia avess il pli gugent serrà el sin in'insla. Sia istorgia e co sia pratica a Trun dumogna il mintgadi cun corona, pudais tadlar qua:

Andreas Müller è normalmain schef da marketing dals indrizs da sport da la citad da Cuira. Dentant las ultimas emnas è el vegnì clamà en il stab da corona da la citad. Qua raquinta el, co ch'el è vegnì tar il cletg (ubain discletg?) da quest post e co ch'il team da 7 persunas mantegna mintga di la buna luna, malgrà ch'els ston nonstop sa fatschentar cun il virus.