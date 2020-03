E sco emprim raquinta Martin Tomaschett, il miedi da chasa da Trun, co il coronavirus ha influenzà il mintgadi dad el e da ses pazients. E be per far gust: El ha insumma cletg ch'el è en Svizra, perquai che la Columbia avess il pli gugent serrà el sin in'insla. Sia istorgia e co sia practica a Trun damogna il mintgadi cun corona pudais tadlar qua:

Andreas Müller è normalmain chef da marketing dals indrizs da sport da la citad da Cuira. Dentant las ultimas emnas è el vegnì clamà en il stab da corona da la citad. Qua raquinta el, co el è vegnì tar il cletg (ubain discletg?) da quai post e co il team da 7 persunas mantegn mintga di la buna luna malgrà ch'els ston nonstop sa fatschentar cun il virus.