Dispita pervì da «adebar», be in alibi?

Il 2012 ha la dispita tranter l'uvestgieu da Cuira e la baselgia catolica dal chantun Grischun cumenzà: la dispita pervi dal post da cussegliaziun per famiglias adebar. La baselgia catolica dal Grischun vuleva sustegnair il post cun 15'000 francs per onn. L'uvestgieu ha dentant crititgà ch'il post legitimeschia l'abort e quai cuntrafetschia a la ductrina da la baselgia catolica. Il conflict è vegnì purtà avant dretgira. L'emprim avant dretgira chantunala, lura avant dretgira federala – omaduas han dà raschun a la baselgia catolica dal chantun Grischun.

Suenter quai chanaster è Vitus Huonder dentant uss sa drizzà directamain a Roma tar il papa. Dentant en sasez na va quai gnanca be per ils raps ad adebar, mabain per ina dispita pli profunda. Per la dumonda tgi che ha dapli da dir, l'uvestgieu ch'è responsabel per la pastoraziun ubain la baselgia catolica dal chantun che reglescha las finanzas.

Tge fa il papa?

Quai saja ina dispita ch'i dettia gia daditg, di la redactura da religiun Nicole Freudiger envers il schurnal regiunal da SRF. Ella na crai dentant betg, ch'il papa vegn uss a schliar la collavuraziun tranter l'uvestgieu e la baselgia catolica dal Grischun, perquai che: «Il papa ha per il mument pli impurtant da far e la collavuraziun tranter quellas duas instanzas funcziuna en auters chantuns era bain, i dat autras pussaivladads da schliar quest conflict.»

RR actualitad 12:00