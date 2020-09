Polizia appellescha da far attenziun sin via

Pervi dal cumenzament da l'enviern era la situaziun sin via per part precara en Grischun il venderdi. 20 giadas ha la Polizia chantunala stuì entrar en servetsch pervi da accidents, per la gronda part dentant be cun donns da carossaria. La gronda part da quels automobilists sajan stads da viadi cun pneus da stad.

Automobilists ed automobilistas duain far attenziun sin via, ha declerà Markus Walser envers il Schurnal regiunal da SRF.

Per ils blers pass grischuns han ins perquai dà or in obligatori da chadainas ed intgins èn er per part vegnids serrads per in temp. En ina communicaziun fa la polizia plinavant attent, ch'ins possia ir a guardar la situaziun da vias en grischun sin strassen.gr.ch u er sin l'app da la Polizia chantunala.

Malaura cuntinuescha

Suenter la front fraida da venderdi cuntinuescha er l'aura sur la fin d'emna cun naiv. La pli blera naiv datti per lung la spunda nord da las Alps. Sco quai che SRF Meteo scriva sin sia pagina d'internet saja pussaivel ch'i dettia sur 1'000 meters anc ina giada 10 fin 40 cm naiv nova. Damaun naivi mo anc local, il pli tgunsch en la Svizra franzosa.

Tenor SRF Meteo dettia darar uschè blera naiv il settember. A Montana en il Vallais hai schizunt dà in record cun 25 cm. A Tavau hai dà 26 cm naiv.