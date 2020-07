La Camona da Terri entadim la Val Sumvitg sin 2170 meters sur mar, a l'ur da la Greina ha normalmain a disposiziun 110 letgs per viandantas e viandants. Questa stad han Doris e Toni Trummer-Tomaschett dentant stuì reducir il dumber per la mesadad, pervi dal coronavirus. Quai munta er che la chamona è gia uss occupada or bain per l'entira stad.

Fin mez avust èsi propi occupà or, las fins d'emna èsi er anc suenter occupà or dal tut.

Il problem n'èn en la Camona da Terri betg las plazzas da durmir, mabain las stanzas da mangiar. Là hajan els stuì prender or maisas per pudair garantir las distanzas. Sper quai ston ils giasts uss er prender cun l'agen satg da durmir. Malgrà che la chamona è occupada or vegnia quai dentant tuttina a dar ina rusna en la cassa, uschia Doris Trummer-Tomaschett. Els hajan be a disposiziun ils quatter mais da stad per emplenir la cassa e cun mo mesa capacitad na saja quai betg pussaivel.

La rusna vegn a restar, quai è clera chaussa, gea.

Giasts sa tegnan vid las reglas

Cuntenta è Doris Trummer-Tomaschett dentant ch'ils giasts sa tegnan vid las reglas. En la Camona da Terri vegnan cunzunt giasts svizzers ed er insaquants da la Germania. Ella na stoppia dentant per fortuna betg far da policista. Ils giasts sajan fitg sensibilisads e sa chapescha veglian er tuts che la situaziun passia puspè.

Che la Camona da Terri profiteschia uss dal coronavirus e da giasts che turnan lura puspè na crai Doris Trummer-Tomaschett dentant betg. Quai n'haja betg da far cun il coronavirus, er en «temps normals» dian ils blers giasts ch'els turnian puspè ina giada en la chamona a l'ur da la Greina.