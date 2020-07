Sche Friburg tschertga in derschader u ina derschadra per la dretgira chantunala, scrivan ins ora la plazza cun l’avis da tge lingua ch’il derschader ha dad esser: da lingua franzosa sch’i manca in derschader franzos, da lingua tudestga sch’i manca in derschader tudestg. Il chantun Berna ed il Vallais procedan tuttina.

Ils parlaments dals trais chantuns bilings elegian lura ils derschaders cun observar che la minoritad linguistica haja adina ses derschaders.

Il cussegl grond dal Vallais observa la represchentanza da la minoritad.

Cunquai ch’i saja da l’entschatta cler, tge lingua che saja tschertgada, s’annunzian adina ils candidats cun la savida necessaria, di Annemarie Hubschmid, presidenta da la Dretgira suprema da Berna. Da chattar candidatas u candidats qualifitgads da la lingua da minoritad na chaschunia betg problems.

Inserat da plazza Inserat plazza da derschadra u derschader , Telechargiar la datoteca

Chapir bain era l’autra lingua

Premissa a las dretgiras da chantuns bilings: Mintga derschader sto era chapir l’autra lingua uffiziala. In derschader francofon a Friburg sto per exempel esser chapaivel da condecider en in cas tudestg. U ina derschadra vallesana dal Vallais Sura sto savair condecider in cas franzos.

Plinavant ha Friburg cumenzà da scriver ora plazzas da derschaders bilings. Avant hajan ins adina pensà ch’ins na chattia betg giurists qualifitgads che domineschian omaduas linguas, di Christian Pfammatten, president da la dretgira chantunala da Friburg.

En il fratemp lavurian dus derschaders bilings a la dretgira. Els possian far tractativas e scriver sentenzias tant per franzos sco era per tudestg. Gliez porschia ina gronda flexibilitad a la dretgira.