L’onn 2009 è la refurma da la giustia 2 ida en vigur en il chantun Grischun, cun la finamira da rinforzar l’independenza da las dretgiras, che las dretgiras possian lavurar a moda raschunaivla e speditiva, cun segirar la qualitad. Enstagl da trais plazzas en uffizi cumplain e 10 en uffizi accessoric ha'i dà da nov tschintg plazzas da derschaders e derschadras en pensum cumplain.

Ina plazza da derschader supplementara

Il 2013 ha la Dretgira chantunala pretendì da survegnir in sisavel derschader u derschadra. Ils cas sajan s’augmentads a moda massiva. Uschia ha la Dretgira chantunala survegnì l’onn 2017 in ulteriur derschader.

Las pendenzas na sa sminueschan betg

La fin da l’onn 2017 ha la dretgira 267 cas pendents, 83 cas dapli che anc l’onn 2013, cura ch’igl è vegnì dumandà per agid. Il problem da questas pendenzas è che pertutgads spetgan onns enfin tar la sentenzia.

Las raschuns n’èn betg cleras

Norbert Brunner, il president da la Dretgira chantunala ha manegià il 2019, ch’il problem da las pendenzas existi pervi da raschuns persunalas dentant er structuralas. Cas sajan pli e pli pretensius e vitiers sajan vegnidas incumbensas supplementaras. Uschia sto la Dretgira chantunala giuditgar tut ils recurs tar l’autoritad per la protecziun da l’uffant e da creschids.

Incumbensà experts per chattar soluziun

La cumissiun da giustia e segirtad dal Cussegl grond ha incumbensà dus professers extrachantunals d’analisar las raschuns, daco ch’il culm da pendenzas crescha tar la Dretgira chantunala. Ils experts ston era far propostas, co schliar il problem a moda effizienta, effectiva e persistenta. Ils resultats dal rapport d’experts vegnan duvrads per la reorganisaziun da las dretgiras ch’il Cussegl grond ha instradà il zercladur 2019.