La cumissiun dal Cussegl Grond per giustia e segirezza è vi dad intercurir eventualas irregularitads tar la Dretgira chantunala dal Grischun. Quai ha il president da la cumissiun, Ilario Bondolfi, confermà vers RTR. Dapli na possian els dentant betg dir il mument, pervia dal secret d’uffizi.

Ina procedura da relaschada d’uffizi cunter in dals derschaders, sco quai la gasetta Südostschweiz scriva, na saja dentant betg vegnida lantschada. Quai po tenor la cumissiun per giustia sulet il Cussegl Grond far.

