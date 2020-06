Beat Stalder e Felix Uhlmann, dus experts da dretg, han analisà la situaziun dal culm da pendenzas da la Dretgira chantunala. En lur rapport per mauns da la cumissiun da giustia fan els differentas propostas, co schliar il problem.

Dapi blers onns sesa la Dretgira chantunala sin in culm da pendenzas che crescha ad in crescher. La fin da l’onn 2019 eran anc 408 cas pendents. Pertutgads spetgan magari onns, fin ch’els survegnan la sentenzia. Per schliar quest problem ha la cumissiun da giustia incumbensà dus professers d'analisar la situaziun.

Beat Stalder e Felix Uhlmann han chattà sis aspects impurtants per il problem cun las pendenzas:

L’introducziun da l’urden da process federal l’onn 2011 chaschuna tendenzialmain process pli pretensius. Vitiers vegn lavur supplementara. Il Cussegl Grond ha concedì memia tard in sisavel derschader, l’onn 2017. Uschia è il culm da pendenzas creschids. La mancanza dad 1 fin 2 actuarAs. Ils svaris enturn il cas da dispita d’ierta ha paralisà in temp la Dretgira chantunala, surtut la primavaira 2019. Las sentenzias da la Dretgira chantunala èn savens memia lungas e detagliadas. Il president dals derschaders haja prendì mesiras per bajegiar giu il culm da pendenzas, quellas sajan dentant stadas senza effect.

Auters chantuns cun damain pendenzas

Ils dus experts han constatà che las pendenzas a la Dretgira chantunala èn creschidas marcantamain.

Las dretgiras superiuras da Berna e Turitg hajan pli paucas proceduras che duran pli ditg che 12 mais. La Dretgira chantunala grischuna haja dentant avunda plazzas da derschaders per dumagnar la lavur, statti en il rapport da Stalder/Uhlmann, il link avra en ina nova fanestra. Pli stgarsas sajan las resursas da l'actuariat.

Conclusiuns

La dretgira duai puspè avair uschè spert sco pussaivel sis derschaders. Peter Schnyder è scrit malsaun dapi la stad passada. Per pudair lavurar giu il culm da pendenzas dovri dentant a curta vista derschaders ad hoc che sa gidan per in temp limità, enfin ch’ils cas pendents èn elavurads.

Era necessari èsi da crear ina fin duas plazzas supplementaras d’actuars e d’actuaras. E las sentenzias duessan sche pussaivel vegnir scursanidas.