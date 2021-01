La Dretgira chantunala cumbatta cunter in culm da pendenzas. Quai n'è nagut da nov e tranter auter ha er in'examinaziun mussà quai. Actualmain cuzza quai per part onns fin ch'in cas è liquidà. Quai duai sa midar cun agid da dapli persunal, ha il nov president da la dretgira, Remo Cavegn, ditg envers il schurnal regiunal da SRF. La politica vegnia probablamain a metter a disposiziun a la dretgira derschaders extraordinaris per in temp limità.

La politica quinta ch'ils derschaders extraordinaris vegnan duvrads dus onns ed er las ulteriursas plazzas supplementaras èn limitadas sin dus onns. Suenter quest temp duess la Dretgira chantunala puspè pudair midar en il courant normal.

Sch'i dat propi dapli resursas persunalas, vegnia il Cussegl grond a discutar en la sessiun dal favrer, uschia Remo Cavegn vinavant. Las plazzas vegnian ad esser limitadas sin dus onns – lura duai il culm da pendenzas esser liquidà. Quai er grazia al fatg che las plazzas d'actuars sajan vegnidas dotadas pli aut.

Legenda: Remo Cavegn il nov president da la dretgira chantunala. RTR, Michel Decurtins

Vent frestg tar la Dretgira chantunala

Remo Cavegn ha cumenzà sia nova plazza sco president da la Dretgira chantunala il cumenzament da l'onn. El remplazza uschia Norbert Brunner ch'è ì en pensiun la fin da l'onn 2020. Brunner era vegnì en la critica, perquai ch'el duai avair midà il dispositiv d'ina sentenzia uschia, che la decisiun finala saja sa midada. Quella midada haja el fatg senza consultar ses conderschaders. Brunner sez ha adina refusà quella renfatscha.