La Procura publica grischuna dastga far retschertgas cunter il president da la Dretgira chantunala, Norbert Brunner. Quai ha decis la cumissiun da giustia dal Cussegl grond, sco la gasetta «NZZ am Sonntag» scriva.

La cumissiun parlamentara haja prendì questa decisiun gia ils 15 d'avrigl 2020. Encunter Norbert Brunner datti renfatschas ch'el haja midà ina sentenzia en ina dispita d'ierta. Plinavant ponderescha la Procura publica da surdar las retschertgas ad in procuratur extraordinari.

Il pli aut derschader grischun po far recurs entaifer 30 dis encunter la decisiun da la cumissiun, da decider surlonder avess la Dretgira federala. Norbert Brunner lascha anc avert sch'el vul far quai, sco el ha laschà drizzar or a la gasetta.

Tenor Ilario Bondolfi, il president da la cumissiun da giustia, quintan els da pudair infurmar la publicitad la fin da matg. I sa tracta da las investigaziuns che la cumissiun sezza ha fatg en ses rom d'incumbensas. Fin lura èsi era cler, sche la decisiun da la cumissiun davart l'immunitad da Brunner è valaivla.

Las renfatschas

Il 2018 ha la Dretgira chantunala dal Grischun gì da decider davart ina dispita d'ierta. Sco i para datti duas variantas da la sentenzia dals 15 da matg:

L'emprima varianta che n'è mai vegnida publitgada, di che l'accusader survegn in mez milliun francs. Tar l'accusader sa tracti d'in figl dal defunct.

La segunda varianta vegn dentant a la conclusiun ch'ils daners duain ir a l'advocat dal defunct. Perquai che quel era entant mort, duevan ils daners ir a l'ertavla da l'advocat.

Ord l'archiv