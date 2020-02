Las derschadras ed ils derschaders da la Dretgira chantunala duain vegnir elegids pli tard. La Cumissiun per giustia e segirezza propona d'eleger els pir durant la sessiun d'avust enstagl sco previs durant la sessiun da zercladur. Il motiv èn ils disvaris actuals a la Dretgira chantunala.

Decider davart spustar l'elecziun fa la Conferenza da presidentas e presidents dal Cussegl grond, quai èn ils schefs da fracziun da las partidas en il parlament grischun, il president sco er il vicepresident dal Cussegl grond.

Conferenza da las presidentas e dals presidents Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La conferenza da las presidentas e dals presidents è l'organ directiv e coordinativ dal Cussegl grond. Ad ella appartegnan d'uffizi la presidenta u il president dal Cussegl grond sco parsura, la vicepresidenta u il vicepresident dal Cussegl grond e las presidentas ed ils presidents da las fracziuns ch'èn represchentadas en il cussegl grond. Commembras e commembers actuals: Della Vedova Alessandro, president dal cussegl grond dal Grischun, PCD

Wieland Martin, vicepresident dal cussegl grond dal Grischun, PLD

Stiffler Vera, presidenta da la fracziun da la PLD

Cavegn Remo, president da la fracziun da la PCD

Michael Gian, president da la fracziun da la PBD

Caviezel Conradin, president da la fracziun da la PS

Koch Jan, president da la fracziun PPS

Investigaziuns dovran temp

Per investigar ed examinar il cas dal derschader ch'ha sco i para midà ina sentenzia, dovri la cumissiun temp per far quai fitg serius, cumplessiv e speditiv, argumentescha ella.

La Cumissiun da giustia e segirezza dal Cussegl grond è numnadamain responsabla per survegliar las dretgiras supremas dal chantun. Concretamain ha la cumissiun da survegliar la gestiun e l'administraziun giudiziala. Tuts dus secturs gioghian ina rolla decisiva tar las interrogaziuns currentas.

Questas interrogaziuns duain esser terminadas fin mez mars e la primavaira decida la cumissiun.

Nagin conflict d'interess

En sia seduta ha la cumissiun er tractà sia rolla en connex cun las investigaziuns currentas tar la Dretgira chantunala grischuna. Ella refusa las renfatschas da las gasettas Südostschweiz e Bündner Tagblatt ch'il president da la cumissiun, Ilario Bondolfi, haja in conflict d'interess en chaussa. Ilario Bondolfi giaudia la confidenza cumplaina da tuts 11 commembers da la cumissiun.

Ils 11 commembers Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bondolfi Ilario, PCD, president

Schutz Felix, PLD, vicepresident

Casty Guido, PBD

Derungs Gian, PCD

Flütsch Peter, PLD

Kunfermann Roland, PCD

Müller Julia, PS

Perl Andri, PS

Salis Mario, PPS

Wellig Hans Peter, PLD

Widmer Ursin, PBD

Il problem cun las pendenzas

Independent dals disvaris actuals vegn era prendì sut la marella daco ch'i dat tar la Dretgira chantunala in tal culm da pendenzas. Questa examinaziun fan dus experts externs. Lur rapport vegn spetgà il mars. Silsuenter po la Cumissiun da giustia e segirezza instradar las mesiras per meglierar la situaziun.

RTR novitads 09:00