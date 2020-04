La dretgira chantunala tschertga in nov derschader - remplazzà vegn Norbert Brunner che va en pensiun. Dacurt è Norbert Brunner stà part d'ina affera da giustia. El è vegnì accusà da ses collega derschader Peter Schnyder dad avair violà l'obligaziun da ses uffizi cun midar posteriuramain ina sentenzia. Quai process pendent vegnia er suenter la pensiun anc intercurì e na saja betg anc giud maisa, conferma Ilario Bondolfi, il president da la cumissiun da giustia dal Cussegl grond sin dumonda.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Dretgira chantunala Derschader haja midà discus ina sentenzia 05.02.2020 Cun Video

In dals dus involvids vegn remplazzà

Ed igl è propi in inserat per remplazzar in dals dus derschaders pertutgads, numnadamain per il president da la dretgira Norbert Brunner. Cun ils process haja sia demissiun dentant da far nagut, di Ilario Bondolfi, il president da la cumissiun da giustia. Norbert Brunner vegnia numnadamain pensiunà.

Dentant «il cas vegn intercurì enavant», conferma Bondolfi. Ed ils resultats èn er schon quasi pronts. La cumissiun haja terminà las lavurs - il resultat vegn sco emprim preschentà a las partidas pertutgadas e lura en la sessiun da zercladur al Cussegl grond, inclusiv propostas per sancziuns. Uschia ch'il parlament chantunal possia pli tard en la sessiun d'avust eleger ils derschaders dal chantun. Er la publicitad vegnia anc avant la sessiun da zercladur infurmada sur dals resultats da la cumissiun da giustia.

Profil ed elecziun d'in derschader chantunal

Il nov derschader u la nova derschadra sto avair fatg in studi da giurisprudenza ed avair ina patenta d'advocat ubain ina scolaziun equivalenta. Dasper experientscha da lavur e cumpetenzas socialas duess il candidat u la candidata er avair enconuschientschas d'ina segunda lingua chantunala. Scritta ora è la plazza per il prim da schaner da l'onn che vegn e s'annunziar pon interessads anc fin ils 28 da matg. Tgi che entra lu propi en uffizi per Norbert Brunner, quai decida lura il Cussegl grond en ina elecziun.