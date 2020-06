Per ina giada èn las partidas da dretg e sanester perina: I dovria in nov start per las dretgiras e perquai na veglian els eleger insumma nagins dals derschaders actuals. Plinavant sajan las elecziuns da spustar anc ina giada – pia da l'avust sin l'october.

Las posiziuns durant la debatta

La fracziun da la PPS sa metta sin la posiziun ch'i dovria dapli infurmaziuns per savair eleger cun buna cunscienzia derschadras e derschaders. Uschia il president Jan Koch durant la debatta.

La fracziun da la PS ha fatg attent ch'il Cussegl grond saja il gremi che haja da survegliar ed eleger derschadras e derschaders. Questa responsabladad stoppian deputadas e deputads ussa surpigliar, uschia il president da partida Philipp Wilhelm.

Sin cura vulais lura spustar las elecziuns? Questa dumonda ha Reto Crameri ord la fracziun da la PCD dumandà en la runda. Quai sajan pretensiuns populisticas da dretg e sanester – las elecziuns stoppian avair lieu en la sessiun d'avust. Plinavant ha el accentuà che la cumissiun da giustia haja fatg buna lavur ed il Cussegl grond haja uss da decider davart lur propostas e betg dapli. Commembers da la PCD è sper il president da la cumissiun Ilario Bondolfi era il president da la Dretgira chantunala Norbert Brunner.

Era plirs represchentants da la PBD han piglià posiziun – els che han cun derschader Peter Schnyder ina da las persunas pertutgadas en lur partida. Tenor il schef da fracziun Gian Michael n'ha il Grischun betg in «problem Schnyder», mabain in «problem Dretgira chantunala». Els sajan bain promts da discutar in spustament dal termin – i na saja dentant betg necessari d'eleger cumplet ina nova dretgira.

I saja bain da far urden cun tut quai che saja capità en la Dretgira chantunala – tuttina stoppian las elecziuns succeder tenor las reglas. La fracziun da la PLD veglia perquai spetgar enfin ch'i saja enconuschent tge candidatas e candidats che sa mettian a disposiziun e pir lura decider, uschia Bruno Claus. El ha era fatg attent ch'i saja chaussa da la cumissiun da giustia da preparar las elecziuns.

Debatta en preschientscha da dus derschaders

La debatta ha lieu en preschientscha da dus represchentants da las dretgiras: Urs Meisser sco president da la Dretgira administrativa dal Grischun ed Ursula Michael Dürst sco vice-presidenta da la Dretgira chantunala. Omadus han accentuà en lur curts pleds ch'els na veglian betg prender posiziun en la debatta politica – els giavischassan dentant ch'il Cussegl grond fetschia las elecziuns sco previs en la sessiun d'avust.

Debatta da principi

Deputadas e deputads han cunquai fatg – sco spetgà – ina debatta da principi davart ils svaris a la Dretgira chantunala. Quai malgrà ch'i stat sin la glista da tractandas «be» la proposta da la cumissiun da giustia da betg reeleger derschader Peter Schnyder e la pretensiun dal president da la Dretgira chantunala Norbert Brunner che la cumissiun da gestiun prendia recusaziun.

E tgi decida?

Cura che las elecziuns da las dretgiras han lieu, decida la conferenza dals presidents dal Cussegl grond. Quai ha il president dal Cussegl grond Alessandro Della Vedova confermà ad RTR. Cler è che la PS e la PPS fan la proposta da spustar las elecziuns da l'avust sin l'october. Lura èsi chaussa da la cumissiun da giustia da preparar quellas elecziuns.

La conferenza da presidents è responsabla per manar ed organisar las sessiuns dal Cussegl grond: Alessandro Della Vedova Alessandro, president Cussegl grond

Martin Wieland, vicepresident Cussegl grond

Vera Stiffler, presidenta fracziun PLD

Remo Cavegn, president fracziun PCD

Gian Michael, president fracziun PBD

Conradin Caviezel, president fracziun PS

Jan Koch, president fracziun PPS

Cumissiun da giustia cuntinuescha lavur

La cumissiun da giustia po cuntinuar cun sia lavur e quai cun il sustegn dal Cussegl grond. Deputadas e deputads han refusà unanimamain la pretensiun dal president da la Dretgira chantunala Norbert Brunner – che l’entira cumissiun stoppia prender recusaziun.

Tractandà fiss era stà ina dumonda da relaschar il derschader Peter Schnyder da l’uffizi – quella è dentant vegnida obsoleta, perquai che la Dretgira chantunala ha retratg questa pretensiun anc avant la debatta.

Cun quai èn las tractandas davart la Dretgira chantunala a fin.