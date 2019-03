cuntegn

Chantun - Dretgira ha annullà submissiun da la Viafier retica

La Viafier retica ha survegnì in lavachau da la Dretgira administrativa grischuna, quai en connex cun la surdada d'ina lavur per passa 4,5 milliuns francs. La Retica haja surdà quella ad in impressari che haja inoltrà in'offerta cun sbagls massivs. La dretgira ha annullà la surdada da las lavurs.