Derschadras e derschaders temporars duain pudair rinforzar en l'avegnir la Dretgira chantunala u er la Dretgira administrativa. Quels derschaders duain gidar a reducir pendenzas en temps extraordinaris per exempel sch'in derschader croda ora per pli lung temp perquai ch'el è malsaun u sch'i n'è betg pussaivel dad elavurar tut las pendenzas a temp. Quai communitgescha il chantun.

Actualmain n'enconuscha il dretg grischun betg in tal mecanissem. Per midar quai sto la lescha davart l'organisaziun giudiziala vegnir revedida parzialmain. La regenza grischuna ha deliberà in sboz per questa revisiun parziala. La consultaziun va fin ils 10 da settember.