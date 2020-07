Betg sgular sur fullas da carstgauns ora. Sch'i va tenor Urs Holderegger da l'Uffizi federal d'aviatica civila è quai la regla principala. Minimum saja da tegnair ina distanza da 100 meters tar fullas da carstgauns. Er datiers d'eroports e heliports èsi scumandà da sgular.

Nov'autezza maximala

Davent dal 2021 surprenda la Svizra las reglas da l'UE en connex cun dronas. Quai munta per exempel, che be persunas davent da 12 onns dastgan insumma pilotar sulet ina drona. En las bleras parts da la Svizra haja fin uss er tanschì da sgular sin distanza da vista. Uschè ditg ch'ins vesia la drona, possian ins uschia er sgular sin in'autezza da 200 meters. Nov vala alura ina autezza maximala da 120 meters.

Registraziun e curs online

Davent d'ina paisa da 250 grams daventan las reglas pli severas. Fin qua era la paisa decisiva tar 500 grams. Quai vul dir: Sco pilot d'ina drona ston ins sa registrar. Era vegni a dar in test online ch'ins sto absolver. Impurtant saja ultra da quai ch'ins haja ina assicuranza da responsabladad civila. La summa segirada stoppia esser auta avunda. «Sch'ina drona fa per exempel empaglia il motor d'in aviun, po quai dar in donn da x milliuns francs», avertescha Holderegger.