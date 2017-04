Duas rumantschas survignan premi Terra-nova

La fundaziun svizra Schiller surdat a duas dunnas rumantschas il premi Terra-nova. En la sparta Litteratura vegn undrada la l’engiadinaisa Gianna Olinda Cadonau ed en la sparta da las translaziuns litteraras survegn Marcella Pult-Palmara il premi Terra nova ch’è dotà cun 5'000 francs.

A lur 112avla radunanza annuala ha la fundaziun Schiller undrà en tut trais dunnas cun il premi Terra-nova. En la sparta litteratura las auturas Gianna Olinda Cadonau e Fanny Wobman, en la sparta translaziuns litteraras Marcella Pult-Palmara.

L'engiadinaisa Gianna Olinda Cadonau per ses debut liric «Ultim'ura da la not / Letzte Stunde der Nacht» che cuntegna radund 30 poesias bilinguas.

Marcella Pult-Palmera survegn il premi per sia traducziun dal cudesch d'Oscar Peer «Il rumore del fiume». Cadonau e Pult-Palmera pon pigliar encunter il premi ch'è dotà cun mintgamai 5'000 francs, ils 23 da settember a Lavin.

Il premi Terra-nova vegn dà or dapi l'onn 2013 ad auturas ed auturs svizzers che stattan a l'entschatta da lur carriera, sco era a translaturs che translateschan in cudesch d'ina lingua naziunala en in'autra.

