En Grischun hai dà 16 novas infecziuns cun il coronavirus en 24 uras. Total hai en Grischun 80 cas da corona activs. En quarantina sa chattan 293 persunas. Ed il mument èn duas persunas ospitalisadas.

1'172 novas infecziuns en Svizra

En Svizra ed en il principadi da Liechtenstein ha l'Uffizi federal da sanadad mesira 1'172 novas infecziuns cun il coronavirus entaifer 24 uras. Plinavant hai dà dus novs mortoris. 27 persunas han stuì vegnir ospitalisadas pervi da Covid-19. Dapi il prim d'avrigl n'èn las cifras betg pli s'augmentadas uschè ferm. La media da 7 dis è uss tar 584 cas, quai è in augment dad 87% cumpareglià cun l'emna passada. En media han ins fatg durant ils davos 7 dis radund 10'100 tests da corona per di, quai è in augment da 4%.

Gia ier ha il BAG gì annunzià passa 1'000 infecziuns en 24 uras. Mardi aveva il BAG annunzià 700 novs cas. Glindesdi eran quai 1'548 per ils dis sur fin d'emna. Venderdi hai dà 552 infecziuns e gievgia anc 550.

Tessin reagescha cun mesiras severas

Il chantun Tessin reagescha sin las cifras da las novas infecziuns cun il coronavirus ch'èn s'augmentadas ferm ils davos dis. Davent da venderdi saira ston clubs, discos e locals da sautar serrar. Quai ha la regenza tessinaisa decis e communitgà.

Legenda: Ils clubs ston puspè serrar en il Tessin. Keystone

Ultra da quai vala davent da sonda in obligatori da purtar mascras en butias e centers da cumpra. Il Tessin è il 12avel chantun ch'introducescha questa mesira. Er gia decis questa mesira han:

Berna

Zug

Turitg

Genevra

Vad

Basilea-Citad

Soloturn

Neuschatel

Friburg

Giura

Vallais

Ulteriuras mesiras pertutgan las ustarias tessinaisas. Ils osps dastgan mo pli consumar cun seser ed il persunal sto purtar mascras chirurgicas. A partir da venderdi na tanschan ils visiers betg pli.