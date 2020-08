Tge mesiras da protecziun valan per scolaras e scolars?

Las mesiras ch’eran valaivlas per l’onn passà restan vinavant centralas: lavar ils mauns regularmain, betg dar il maun, tusser u starnidar en in faziel u en la foppa dal cumbel. Respectar ina distanza dad 1,5 meters (tranter creschids e tranter uffants e creschids), cun sintoms da malsogna restar a chasa, betg parter mangiativas e bavrondas.

Nov onn da scola Normal cun entiras classas e cun instrucziun da preschientscha 07.08.2020

Ston ils scolars purtar mascras sin viadi a scola?

La Confederaziun ha determinà in’obligaziun da purtar mascras per il traffic public. Cun excepziun da transports privats da la scola/vischnanca vala correspundentamain per tut ils transports da scolars cun meds da traffic publics a partir da la 6avla classa primara in’obligaziun da purtar mascra. Igl è chaussa dals responsabels per l’educaziun, pia dals geniturs, da metter a disposiziun las mascras.

Existan prescripziuns da distanza tranter persunas d’instrucziun e scolars?

Sche adina pussaivel vala tranter creschids e scolaras/scolars ina distanza minimala dad 1,5 meters. Sin ina distanza minimala tranter scolaras e scolars pon ins dentant desister. Tranter creschids vala, sche adina pussaivel ina distanza minimala dad 1, 5 meters. Sche quella n’è betg pussaivla, cusseglia il chantun ulteriuras mesiras da protecziun sco mascrinas u vaiders da protecziun. Sin fundament da la situaziun locala po in purtader da scola introducir per spazis da cuminanza en scola, sco entrada, aula, corridors e stanzas da scolasts, ina obligaziun da purtar mascras.

Tge mesiras valan per structuras dal di e maisas da mezdi?

Per la repartiziun da las tschaveras per las scolaras ed ils scolars duain vegnir respectadas supplementarmain mesiras d’igiena spezialas. Quai munta nagin autoservetsch, la pusada è pinada a la maisa da mangiar. Sche pussaivel duai vegnir organisà il mezdi en etappas ed installà indrizs da protecziun per las tschaveras che vegnan servidas, sco per exempel paraids davant il buffet u mascrinas per las persunas che servan.

Tge sto vegnir resguardà tar l’instrucziun da gimnastica e da nudar?

In na dat betg prescripziuns supplementaras davart las mesiras d’igiena che surpassan las prescripziuns per la scola. L’esser en l’aua ed il nudar na furma betg in problem spezial. Tenor la savida actuala na pon ils virus actuals betg vegnids transmess tras l’aua.

Tge sto vegnir resguardà en la stanza da scolasts/magisters?

Er en la stanza da scolasts è ina distanza dad 1,5 meters tranter persunas da respectar. Ultra da quai duai vegnir fatg attenziun speziala al diever da bavrondas, mangiativas, pusada e vaschella en connex cun las mesiras d’igiena.

Cura duain scolars u persunas d’instrucziun restar a chasa?

Persunas cun tuss, mal la gula, difficultads da respirar, cun fevra, dolurs muscularas e/u che savuran e/u na gustan betg duain restar a chasa e contactar il medi u l’ospital regiunal responsabel. Quels posts sclereschan sch’in test da covid-19 è necessari u betg. Tuttas persunas cun sintoms da Covid-19 duain vegnir testadas. Persunas creschidas cun ils sintoms menziunads ston evitar immediat tut ils contacts, ir immediatamain a chasa e contactar il medi.

È il test negativ po la persuna turnar en scola 24 uras suenter ch’ils sintoms èn passads cumplettamain. Sa mussan sintoms menziunads tar scolaras e scolars, ston els vegnir manads immediat en in local separà e bain ventilà. Ils geniturs van uschè svelt sco pussibel a prender a chasa il scolar, evitond ils meds da traffic publics. Tge che è necessari da far decida alura il medi.

Ston scolaras e scolars u persunas d’instrucziun ch’èn stads en vacanzas en territoris periclitads sa render 10 dis en quarantina ?

Gea. Questas persunas ston star 10 dis en quarantina. Las scolaras ed ils scolars survegnan incumbensas e pensums. La scola n’è dentant betg obligada da porscher in’instrucziun a distanza u surveglianza. La direcziun da la scola e las persunas d’instrucziun n’èn betg obligadas e legitimadas da far atgnas retschertgas davart il lieu da vacanzas da las scolaras e dals scolars. Ellas ston daventar activas pir, sch’ellas han enconuschientscha d’ina violaziun da l’obligaziun da quarantina.

Tge capita sch’in scolar u ina scolara han Covid-19?

Sch’il test dad in scolar u d’ina scolara è positiv ston tut las persunas che abitan en la medema chasada, pia creschids ed uffants, ir en quarantina. Ils ulteriurs scolars da la classa/gruppa e/u las persunas d’instrucziun e d’accumpagnament na duain dentant betg ir en quarantina. La scola na sto en quest cas er betg prender ulteriuras mesiras. Ella infurmescha dentant ils geniturs da tut las classas pertutgadas.

E tge mesiras daventan necessarias sche plirs scolars èn infectads?

Sche dus u plirs scolars da la medema classa/gruppa èn vegnids testads positiv en l’interval da main che 10 dis contactescha la media chantunala la direcziun da la scola. La media chantunala decida sche la classa/gruppa/scola inclusiv las persunas d’instrucziun vegnan messas sut quarantina. La scola infurmescha ils geniturs a moda pragmatica.

Quant grond è il privel da s’infectar per uffants insumma?

Uffants pon vegnir infectads cun il nov virus da corona ed els pon era dar vinavant il scherm infectus ad auters uffants u a creschids. Per els ha la malsogna dentant per regla be consequenzas miaivlas. En tge dimensiun ch’els s’infecteschan effectivamain n’è dentant anc betg sclerì.

I dat indizis ch’uffants pitschens na s’infecteschan betg uschè ferm sco giuvenils, geniturs e nons (tats e tattas). Èn els dentant ina giada infectads produceschan els probabel in dumber da virus sumegliant a quel dals creschids. Sco tar il virus da grippa san – tenor l’epidemologa Isabella Eckerle – uffants infectads esser gist tuttina contagius sco persunas attempadas.

Co statti insumma cun occurrenzas communablas da scola?

Occurrenzas da scola sco reuniuns al cumenzament da l’onn da scola, dis da sport e moviment ed emnas da project èn mo pussaivlas cun resguardar las prescripziuns da l’Uffizi federal da la sanadad publica. Quai èn mesiras da protecziun d’igiena e distanza, reglas da cumportament e furmaziun da secturs. I sto plinavant vegnir garantì ch’ins possia perseguir retrospectivamain tut las persunas participantas cun in contact tracing.

Per quest intent ston vegnir registrads num, prenum, lieu da domicil e numer da telefon da tut las persunas participantas. Quellas indicaziuns vegnan stizzadas suenter duas emnas. Or dal punct da vista epidemiologic sto il dumber da persunas (per exempel geniturs e parents) vegnir tegnì uschè bass sco pussaivel. Sairas da geniturs pon avair lieu, resguardond ils avis surmenziunads.

Tanscha lavar savens ils mauns u dovri er dischinfectants ?

Las vischnancas ed ils purtaders da scola han da procurar ch'i dat staziuns avunda per l’igiena dals mauns. Tenor persunas dal fatg na dovri dentant nagin dischinfectant. Scolaras e scolars lavan lur mauns cun savun, savun liquid e detergent tanschan.

Dischinfectants duain vegnir mess a disposiziun là, nua che pliras persunas dovran ils medems objects, per exempel en stanza da copiar etc. Da nettegiar regularmain èn surfatschas sco bancs da scola, maniglias u tastaturas. Tuttas stanzas duain vegnir ventiladas tranter las lecziuns e durant mintga pausa.