La giuria sut il timun da Bernhard Russi ha nominà en tut sis projects da regiuns muntagnardas per il premi dotà cun 40'000 francs. Annunzias han els survegnì per en tut 49 projects. Il premi vegn surdà dapi l’onn 2011 da la gruppa svizra per las regiuns da muntogna. Quai per projects che promovan lavur e creeschan valur en la muntogna.

A partir dad uss, enfin ils 23 d'avust pon in era votar per il favurit per il premi dal public. Quel è dotà cun 20'000 francs. Quai è l'emprima giada ch'il public po votar davart ses favurit.

Ils 5 da settember vegn il premi surdà a Berna.

