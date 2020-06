Il product naziunal brut BIP inditgescha la valur totala da tutta rauba, ils bains ed ils servetschs che vegnan producids aifer l’economia publica dad in pajais. Il BIP vala er sco mesira per la prestaziun economica d’in pajais aifer in tschert temp, per regla durant in onn. El vala er sco instrument per mesirar il creschament economic.