Dapi l'october creschan las dumondas per lavur curta puspè en il Grischun – dentant betg uschè ferm sco la primavaira passada. Quai ha Gian Reto Caduff, il manader l'Uffizi chantunal per industria mastergn e lavur KIGA, confermà al schurnal regiunal da SRF.

Pertutgads da lavur curta èn sco gia la primavaira surtut manaschis da la gastronomia e hotellaria sco er dal commerzi en detagl e servetschs da divertiment e recreaziun, pia las branschas che pateschan il pli ferm da la crisa da corona.

Dumber da concurs pudess s'augmentar

Tar il KIGA sper'ins sin ina buna stagiun d'enviern, uschiglio pudessan pliras firmas stuair deponer lur bilantscha. Las indemnisaziun per lavur curta cuvran numnadamain be las perditas da pajas e betg ils ulteriurs custs da las firmas.

Fin ussa sa mussa l'economia grischuna dentant pulit robusta. Il dumber dals concurs n'è betg s'augmentà marcantamain.

Anc fin la fin da l'onn pon interpresas annunziar lur dumondas per lavur curtas cun in proceder simplifitgà. Perquai ch'il dumber da dumondas crescha dentant puspè pudessi esser che la Confederaziun prolungheschia questa regla per in pèr mais, manegia Gian Reto Caduff.