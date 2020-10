Ils ultims mais pareva tut quasi puspè normal. Ins era disà vid las mesiras, sco paraids da plexi, en las ustarias ed en ils restaurants. L'obligatori da mascras ha uss dentant puspè franà in zic questa euforia, di Franz Sepp Caluori, president da Gastro Grischun. En la regiun da Cuira saja il dumber da giasts ì enavos ils ultims dis. Cifras concretas n'haja el anc betg.

Tenor el saja in tschert respect ed ina tscherta tema avant maun tar la populaziun. Tema ha er la gastronomia, tema ch'i pudess dar in segund lockdown, conceda Franz Sepp Caluori. Dentant er senza lockdown èsi cler, ch'ils proxims mais na vegnan betg simpels per ils gastronoms.

Il restaurant Marsöl avess gì da la fin d'october fin mez december mintga emna 100 fin 300 tschainas da fatschenta. Quai è tut vegnì annullà.

Planisabel è actualmain tant sco nagut, quai vala er per la gastronomia.

Offensiva digitala

Gastro Grischun vul introducir quest enviern tar in terz da tut ils manaschis da gastronomia en il Grischun ina reservaziun da maisa digitala. Tenor il president da Gastro Grischun, Franz Sepp Caluori pon ustarias e restaurants beneventar uschia dapli giasts il proxim enviern. Entras quest sistem è tut pli planisabel.

La finamira saja che 300 dals radund 1'000 manaschis da gastronomia porschan davent da la fin november la reservaziun da maisa digitala. Perquai lavura Gastro Grischun ensemen cun dus differents purschiders.