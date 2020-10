Tut tenor branscha sa differenzieschia la situaziun dal tuttafatg, scrivan las organisaziuns d’economia dal Grischun che han fatg la retschertga:

Las branschas dad IT e da tecnica medicinala hajan profità da la crisa da corona. Biros da viadi ed organisaturs d’occurrenzas na sappian percunter betg co sa revegnir da la crisa.

Mintga terza interpresa grischuna quintia cun perditas da svieuta da passa 40% quest onn. Quai vala surtut per la gastronomia e la hotellaria. E: Malgrà lavur curta haja mintga dieschavla interpresa stuì relaschar persunal.

Las mesiras ch'il chantun e la Confederaziun hajan prendì per sustegnair l'economia hajan mussà effect. E quellas duain cuntinuar sche necessari, manegia ina maioritad dals dumandads.

En general saja l'economia grischuna vegnida bain tras la crisa e saja stabila, resumeschan las organisaziuns d’economia. Cundiziun è natiralmain che l’enviern na portia betg puspè restricziuns pervi da Covid-19.

Per surmuntar la crisa giavischan las interpresas dal stadi mesiras a lunga vista. Pia: Las interpresas giavischan che las cundiziuns da rama sa megliereschian en general enstagl da mesiras d’impuls a curta vista. Plinavant giavischan ils interprendiders grischuns ina communicaziun clera da chantun e Confederaziun.

Program d'impuls

Il chantun ha incumbensà las organisaziuns d'economia da sviluppar ideas e mesiras per in program d'impuls per far frunt a las consequenzas economicas da la pandemia da corona.