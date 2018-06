La sessiun da zercladur dal Cussegl grond è ina speziala: Per ils ins èsi l'ultima perquai ch'els termineschan lur carriera – per ils auters perquai ch'els n'èn betg vegnids reelegids. Previs fiss er stà d'eleger il president da la regenza per il 2019, quai vegn dentant spustà.

Quint chantunal, iniziativa per ina lingua estra e la PUK – temas da la sessiun da zercladur.

Il mardi a bun'ura fiss stà previs en il Cussegl grond, d'eleger il president da la regenza 2019 e successur da Mario Cavigelli (PCD). Sco vicepresident actual vegniss Jon Domenic Parolini (PBD) en roda.

L'elecziun vegn però spustada sin la sessiun d'avust. Quai ha Martin Aebli, il president dal Cussegl grond, annunzià al cumenzament da la sessiun. Il motiv è, ch’il cusseglier guvernativ e vicepresident da la regenza, Jon Domenic Parolini, è vegnì reelegì sco cusseglier guvernativ cun mo 68 vuschs avantatg sin Walter Schlegel (PPS) e che las vuschs vegnan dumbradas anc ina giada. Perquai vegn il nov president da la regenza elegì pir, cura ch'il resultat definitiv da las elecziuns è avant maun.

Tar l'elecziun da Jon Domenic Parolini sco vicepresident avant in onn avevan bleras deputadas e deputads dà giu cedels vids.

Elecziuns, demissiuns, iniziativa e PUK

Per circa in terz da las 120 deputadas e deputads è la sessiun da zercladur l'ultima, damai ch'els han annunzià lur demissiun. Quai vala natiralmain era per politicras e politichers che n'èn betg vegnids reelegids.

Trais variantas per l'iniziativa per ina lingua en scola

La regenza e la cumissiun per furmaziun proponan al Cussegl grond da refusar l’iniziativa, tranter auter perquai che la pasch linguistica vegniss periclitada.

Ina minoritad da la cumissiun fa dentant ina cuntraproposta e la deputada Martha Widmer-Spreiter (PBD) propona ina terza varianta e vul spustar la debatta per in mez onn per pudair discutar sia nova proposta.

PUK – cun preschientscha da la regenza?

Mesemna decida il Cussegl grond sch'i duai dar ina PUK – ina cumissiun d'inquisiziun parlamentara che duai sclerir l'agir dal chantun en ils embrugls da cartels en l'Engiadina. La proposta da la cumissiun da gestiun, che la regenza dastga esser preschenta, na plascha insumma betg e vegn a dar discussiuns.

