Mo dus parlamentaris da Cuira chalan la fin da quest onn. Ils auters vulan cuntinuar. Set partidas battan ils 27 da settember per mantegnair lur pussanza en il parlament da la citad.

105 persunas candideschan per 21 sezs

La Partida socialdemocratica (PS) è cun 6 sezs la pli ferma. Cun Xenia Bischof e Corina Cabalzar tschenta la PS gist la maioritad da dunnas en il parlament da Cuira. Per defender ses sezs ha la partida mess si 12 dunnas e 9 umens.

Vegn PPS da tegnair ses sez?

Cun 4 sezs è la Partida populara (PPS) la pli ferma da la ala burgaisa. Avant quatter onns aveva la PPS dublegià ses sezs e la dumonda è perquai: Vegn ella da tegnair ses mandats?

Mario Cortesi stat a la testa da la glista. El batta era per in sez en l’executiva. Da sia campagna profiteschan forsa era ils auters candidats da la PPS: 1 dunna e 11 umens

Perda la PBD puspè?

La Partida liberaldemocratica (PLD) po forsa profitar da la campagna dad Urs Marti che candidescha puspè sco president da Cuira. La partida ha da preschent 3 sezs e va cun 3 dunnas e 14 umens en il cumbat.

Medemamain 3 sezs ha la Partida burgaisdemocrata (PBD). Ella è sper la PS la suletta partida cun ina dunna en il parlament, numnadamain Susanne von Rechenberg. La PBD sa dosta cunter la digren da las ultimas votaziuns cun ina glista dad 1 dunna e 9 umens.

Schanza da crescher

Schanzas da forsa far in sez dapli han tant la Partida cristiandemocratica (PCD) sco era la Partida verdliberala (PVL). La PCD ha dapreschent 2 sezs, la PVL 1.

Sin la glista da la PCD candidescha Sandra Maissen che batta gist era per l’executiva. Il schlantsch da quest cumbat pudess procurar per dapli vuschs che uschiglio per la PCD che ha 3 dunnas e 9 umens sin la glista.

Per la PVL candidescha sper Jürg Kappeler – enconschent sco deputà chantunal – era Géraldine Danuser. L’atun passà ha la studenta da giurisprudenza candidà per il Cussegl dals chantuns ed uschia gudagnà popularitad. Per la PVL battan en tut 3 dunnas e 9 umens.

Grev da defender omadus sezs

Era la Glista Libra Verda occupescha 2 sezs – in era quel dad Anita Mazzetta. La manadra dal WWF Grischun ha entant remess ses uffizi ed il musicist Andi Schnoz ha ertà quest sez.

Senza Anita Mazzetta che recaltgava mintgamai bleras vuschs daventi grev per la Glista Libra Verda da tegnair omadus mandats. Ella va cun ina glista cun 8 dunnas e 13 umens en il cumbat.