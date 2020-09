Pitra è questa schlappa cunzunt per Susanne von Rechenberg e Jörg Walter. Ils dus parlamentaris en uffizi n'èn betg pli vegnids elegids. La discussiun davart la fusiun cun la PCD saja stada in dischavantatg, dian omadus.

«Ins na sa betg co ch'i va vinavant cun questa partida, m’han ins ditg sin via», di Susanne von Rechenberg, parlamentara da la PBD.

Deplorablamain haja la discussiun naziunala davart la fusiun cun la PCD e PBD cumenzà gist puspè cun l’entschatta dal cumbat electoral a Cuira. L’intschertezza, tge che capitia en l’avegnir cun la partida, haja chaschunà malsegirezza tar ils electurs, di Marco Tscholl, il sulet parlamentari da la PBD che ha pudì defender ses mandat.

Betg intgantà da fusiun

Ils candidats da la PBD hajan bunamain duvrà curaschi da far il cumbat electoral ed ir ora sin via a discurrer cun la glieud, di Jörg Walter. Sin la dumonda sche la fusiun cun la PCD fiss forsa ina schanza per la PBD da Cuira, refusa el da dar resposta. Betg s’imaginar ina fusiun po Susanne von Rechenberg – ni sin champ communal nundir sin champ chantunal.

«La PCD ha tar nus en il Grischun anc adina il bul catolic», di Susanne von Rechenberg.