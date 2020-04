La regenza ha avert la consultaziun cun propostas per in nov sistem d'eleger il Cussegl grond. Trais variantas èn probablas, numnadamain restar tar in majorz cun adattar ils cirquits electorals, introducir en l'entir chantun in proporz dubel ubain far ina furma da maschaida. Il favurit da la regenza è il proporz dubel.

Andreas Glaser, professer en il center da democrazia ad Aarau ed a l'universitad da Turitg è l'expert che ha elavurà las variantas. El suppona, che la regenza è sa decidida per il proporz dubel per uschia pudair far in pass en direcziun proporz e tuttina pudair mantegnair las structuras tradiziunalas dals circuits. Er divers auters chantuns hajan gia introducì il proporz dubel. L'avantatg saja, ch'ins vesia che mintga vusch quintia sin nivel chantunal, il dischavantatg è, ch'i possia dar en singuls cirquits la situaziun, ch'il sez na giaja betg a quel cun las bleras vuschs.

Co guardass il Cussegl grond or?

Sche er il suveran suandass la proposta da la regenza e preferiss in proporz dubel sco nov sistem d'eleger, guardass il Cussegl grond or pli fitg sco il Cussegl naziunal. Vul dir, probablamain in zic pli pauc PLD, PCD e PBD e persuenter dapli PS e PPS.

Tgenin ch'è ses favurit persunal ubain tgenina varianta che vegn ad ir cun la plima na po el betg tradir: «Quai è lura il pensum da la politica e dal suveran da decider, jau hai be mess ensemen las propostas.»