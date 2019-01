Tant la Partida populara svizra sco era la Partida socialdemocratica vulan tschentar in candidats per las elecziuns naziunalas da quest atun.

Elecziuns da cumbat per il Cussegl dals chantuns

Tant la PS sco er la PPS vulan candidar per ils sez grischuns en il Cussegl dals chantuns.

La PPS dal Grischun saja intensivamain vi da preparar ina candidatura per il Cussegl dals chantuns. Quai ha confermà il cusseglier naziunal Heinz Brand envers il schurnal regiunal da SRF. I na giaja betg ch'ils dus cussegliers dals chantuns actuals Martin Schmid (PLD) e Stefan Engler (PCD) possian returnar senza cumbat electoral l'atun che vegn en la Chombra pitschna.

Ed era la PS vul tschentar candidats per il Cussegl dals chantuns. Quai ha infurmà la partida oz via lur medias socialas. La PS vul infurmar glindesdi a las 10:15 davart ils candidats per l'atun.

Martullo e Brand

Ina candidata pussaivla per la PPS fiss la cussegliera naziunala e manadra da la EMS-Chemie, Magdalena Martullo-Blocher uschia ha ditg Brand. Per ch'ella pudess insumma candidar per il Cussegl dals chantuns, stuess ella dentant midar ses lieu da domicil dal chantun Turitg en Grischun. Tenor Brand na saja quai betg exclus.

Er Heinz Brand ha sco i para midà sia tenuta envers ina candidatura per la Chombra pitschna. Fin ussa aveva el adina exclus ina candidatura. Envers SRF ha el signalisà da ponderar davart ina candidatura.

Definitivamain vul la partida decider las proximas emnas davart ina candidatura concreta. Tenor Brand maina la partida er discurs cun ulteriurs pussaivels candidats.

