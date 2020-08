Sur mezdi vegnan ils cedels da vuschar per las derschadras ed ils derschaders da la Dretgira chantunala dumbrads or. Dentant gia en la debatta d'entrada è sa mussà, co ch'il resultat pudess vesair or. Probablamain fan ils trais en uffizi Ursula Michael-Dürst, Micha Nydegger e Fridolin Hubert la cursa ensemen cun ils novs candidats Christoph Bergamin, Remo Cavegn ed Alexander Moses.

Per Peter Schnyder che vul medemamain vegnir reelegì na stattan las schanzas betg bain. Er en la debatta d'entrada ha el be survegnì dus pledoyers en sia favur che han punctuà, ch'el haja merità da vegnir reelegì, cunquai ch'el haja fatg attent sin las querelas a la dretgira. Las partidas han dentant annunzià, da betg pli sustegnair Schnyder suenter che la cumissiun da giustia ha proponì al Cussegl grond da betg pli eleger el. Er l'atgna partida, la PBD, ha a favur d'ina nova dretgira desistì da nominar Schnyder sco candidat.

Ina lecziun per ils derschaders en uffizi?

La PS, la PPS e la PBD han en la debatta d'entrada annunzià, da be sustegnair ils novs candidats – uschia che quels pudessan far in meglier resultat ch'ils derschaders en uffizi. Cunzunt er la vice-presidenta actuala, Ursula Michael Dürst, che vul er vegnir reelegida pudess survegnir ina lecziun, ella è er vegnida crititgada da la PS: Ella haja disditg.

Elegì vegn en ina emprima runda tenor pli absolut. Na bastan las vuschs lura betg, vegn elegì tenor pli relativ.