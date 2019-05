Cun ils suandants candidats va La Verda en il cumbat electoral per in sez en il Cussegl naziunal:

Anita Mazzetta (Cuira)

Gian Linard Nicolay (Ardez)

Seraina Schwab (Haldenstein)

Martin Tucek (Peist)

Gianna Catrina (Haldenstein)

Legenda: Da sanester: Gian Linard Nicolay, Seraina Schwab, Anita Mazzetta, Gianna Catrina e Martin Tucek. RTR, Selina Chistell

Ditg èsi stà fitg ruassaivel enturn La Verda dal Grischun. En il parlament chantunal sesa nagin dad els e la davosa giada ha la Verda tschentà il 2011 ina glista per las elecziuns naziunalas. Uss dentant vulan els sensibilisar per temas en connex cun la protecziun dal clima, energias regenerablas e meglra integraziun da fugitivs e migrants e van perquai en il cumbat electoral per recaltgar in sez en il Cussegl naziunal. Las chaumas da scolars en connex cun il clima hajan dà in ulteriur stausch da s'engaschar.

Nus essan dapi decennis sin l'unda verda. Mo uss pudain profitar dal schlantsch.

En discussiun per sa colliar

Per insumma avair ina schanza vul La Verda sa colliar. En discussiun saja ina colliaziun cun ils socialdemocrats u ils verd liberals. Anc uss na saja dentant nagut concret. Sch'i tanscha betg per in sez vul La Verda almain far attent ch'els existan er en il Grischun e profitar dal schlantsch che temas verds han il mument.

Partida senza president

Il mument vegnia la partida manada da la suprastanza e dal secretari, uschia ha ditg Nicolas Zogg. El era daventà il schaner president da La Verda, aveva dentant stuì dar giu quest post pervia d'in conflict d'interess professiunal. El è engaschà parzialmain tar l'administraziun chantunala. Il mument saja la partida senza president, quai na saja betg ideal, ma Anita Mazzetta na vesa qua nagin dischavantatg per lur cumbat electoral.

