A Cuira èn las cullas rulladas oz: La chanzlia chantunala ha tratg la sort per la successiun da las glistas per l'elecziun dal Cussegl naziunal dals 20 d'october 2019.

Per decider la successiun da las glistas, vala atgnamain la data cura ch'ellas vegnan inoltradas al chantun. Damai che pliras glistas èn quest onn vegnidas inoltradas il medem di, ha decidì la sort.

Glindesdi, ils 20 da matg, è stà il pli baud termin per annunziar candidaturas. En tut ha il chantun survegnì 18 glistas. Pussaivel d'annunziar candidaturas per il Cussegl naziunal sco era per il Cussegl dals chantuns èsi dentant anc enfin ils 5 d'avust – colliaziuns da glistas pon las partidas perfin annunziar enfin ils 12 d'avust.

La successiun da las glistas enconuschentas enfin uss:

Glista 1: Partida burgais-democratica (PBD) giuvna

Widmer Ursin, Favugn

Niederreiter Patrick, Favugn

Schnider Cindy, Val

Trepp Gian-Reto, Cuira

Tscholl Silvan, Domat

Glista 2: Partida liberaldemocratica (PLD) – glista principala

Pfäffli Michael, San Murezzan

Stiffler Vera, Cuira

Züllig Andy, Lai

Giacometti Anna, Stampa

Bundi Martin, Trin

Glista 3: Giuvens socialists (JUSO) – umens

Rettich Tobias, Vaz Sut

Pajic Pascal, Cuira

Karst Kevin, Cuira

Meier Daniel, Tavau

Pfister Gian-Reto, Domat

Glista 4: Partida cristiandemocratica (PCD) giuvna 1

Schneider Tino, Cuira

Geisseler Severin, Vaz Sut

Lazzarini Sandra, Cuira

Caduff Sarina, Cumbel

Capaul Anton, Cuira

Glista 5: Partida cristiandemocratica (PCD) giuvna A

Ventrici Caterina, Cuira

Brunold Kevin, Surcuolm

Walser-Hemmi Francine, Churwalden

Collenberg Fabian, Sumvitg

Marty Tobias, Panaduz

Glista 6: La Verda

Mazzetta Anita, Cuira

Schwab Sereina, Haldenstein

Catrina Gianna, Haldenstein

Nicolay Gian Linard, Ardez

Tucek Martin, Peist

Glista 7: Partida verd-liberala (PVL) giuvna

Danuser Géraldine, Cuira

Heis Lorenzo, Poschiavo

Carigiet Marc Andriu, Glion

Lippuner Robert, Fideris

Garbade Ruben Daniel, Avras Cresta

Glista 8: Partida populara (PPS) giuvna

Nespolo Fabio, Küblis

Fiegl Michael, Cuira

Roffler Jasmin, Grüsch

Meyer Daniel, Domat

Caduff Thomas, Igis

Glista 9: Partida socialdemocratica (PS)

Pult Jon, Cuira

Locher Benguerel Sandra, Cuira

Preisig Franziska, Samedan

Cahenzli-Philipp Erika, Vaz Sut

Wilhelm Philipp, Tavau

Glista 10: Partida cristiandemocratica (PCD)

Candinas Martin, Cuira

Maissen Carmelia, Castrisch

Caluori Seppo, Cuira

Brigger-Vogel Yvonne, Zezras

Luzio Gianna, Berna

Glista 11: Partida liberaldemocratica (PLD) giuvna

Donatsch Gian, Malans

Aebli Flavia, Seewis

Gartmann Yannik, Silvaplauna

Züllig Nico, Lai

Fontana Nino, Masein

Glista 12: Partida burgais-democratica (PBD)

Campell Duri, Cinuos-chel

Darnuzer Stefan, Saas

Gugelmann Edith, Seglias

Widmer-Spreiter Martha, Cuira

Buchli Daniel, Stussavgia

Glista 13: Partida verd-liberala (PVL)

Gasser Josias, Cuira

Oesch Laura, Cuira

Bavier Gaudenz, Fläsch

Leuthold Ursula, Grüsch

Kappeler Jürg, Cuira

Glista 14: Partida populara (PPS) – glista Martullo

Martullo-Blocher Magdalena, Meilen / Lai

Zanolari Livio, Cuira

Roffler Thomas, Grüsch

Tomaschett Gian Marco, San Muezzan

Kamber Peter, Cuira

Glista 15: Giuvens socialists (JUSO) – dunnas

Müller Julia, Favugn

Weber Rebekka, Favugn

Fetz Gianna, Domat

Yigit Zilan, Meilen

Menn Sina, Avras Juf

Glista 16: Partida populara (PPS) – glista Brand

Brand Heinz, Claustra

Favre Accola Valérie, Tavau

Hug Roman, Says

Krättli Ronny, Domat

Salis Hanueli, Cuira

Glista 17: Partida liberaldemocratica (PLD) – glista politica communala

Krättli-Lori Susanne, Malans

Natter Werner, Tumegl

Thomann Leo, Parsonz

Valär Simi, Tavau

Wieland Martin, Tumein

Glista 18: Partida liberaldemocratica (PLD) – glista mastergn

Engler Peter, Tavau

Fetz Manuela, Panaduz

Flütsch Peter, Spleia

Rüegg Thomas, Tusaun

Tschudi Moreno, Lostallo

