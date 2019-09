Tar las elecziuns 2011 e 2015 hai dà nagin cumbat per ils dus cussegliers dals chantuns. Quest onn datti concurrenza da dretg e da sanester per il cristian-democrat Stefan Engler ed il liberal-democrat Martin Schmid. Gist quatter attatgan lur sezs. Il social-democrat Jon Pult, Valérie Favre-Accola da la PPS, la verd-liberala Géraldine Danuser e l’independent Timo Stammwitz. Quai èn tants candidats sco anc mai. Er nov è che trais dals candidats candideschan per omaduas chombras. Jon Pult, Valérie Favre-Accola e Géraldine Danuser candideschan per il Cussegl dals chantuns e per il Cussegl naziunal.

La problematica dals lufs

Avant bun in'emna ha il Cussegl dals chantuns decidì en favur a la revisiun da la lescha da chatscha. Ins duai er dastgar sajettar lufs en ils asils. La fatschenta va uss enavos en il Cussegl naziunal. Pliras organisaziuns per protecziun d'ambient e dals animals han gia annunzià da far in referendum. Tge dian ils candidats per il Cussegl dals chantuns tar la problematica dal luf? E duai il chantun Grischun survegnir la cumpetenza cumplaina per reglar la populaziun dal luf?

La midada dal clima

Il cumbat electoral 2019 è dominads dal clima. Il Cussegl federal ha decidì che la Svizra duai daventar neutrala pertutgant il clima fin l'onn 2050. Co duai il Grischun garantir vinavant il provediment da forza electrica cun la strategia d'energia 2050? Èn taxas directivas la dretga via?

Facit da la discussiun

La constellaziun dals candidats mussa, i fruntan munds politics in sin l'auter. Ils candidats cun experientscha a Berna e Jon Pult han dominà la discussiun. Betg propi vegnida da metter accents en la discussiun è vegnida la candidata da la PPS, Valérie Favre-Accola. Ils dus giuvens candidats Géraldine Danuser e Timmo Stammwitz han bain pudì preschentar lur finamiras politicas, n'èn dentant betg vegnids dad ir pli profund.

L'entira discussiun

