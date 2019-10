«Ella è amiaivla», «ella è adina fitg bain preparada», «ella emprova adina da far colliaziuns er sur sia partida or» - quai èn las respostas che deptuadas e deputads dal Cussegl grond han dà sin la dumonda, tgi che la nova cussegliera naziunala Sandra Locher Benguerel è propi. En il Cussegl grond ha la dunna da 44 onns cun ragischs a Solothurn fatg politica per ils socialdemocrats dapi l'onn 2006.

Experta per dumondas da scolaziun

Cunzunt sche quai va per la scolaziun prend Sandra Locher Benguerel adina puspè gugent il pled. Sin quai sectur saja la scolasta e presidenta dal LEGR, l'uniun per scolastas e scolasts dal Grischun, propi experta, sincereschan ils collegas sur las partidas or. Gea in u l'auter sa regorda er anc bain vid la revisiun totala da la lescha da scola en l'onn 2012, nua che Sandra Locher Benguerel haja «fatg impressiun co ella ha manà tras quella gronda fatschenta», di per exempel Peter Engler da la PLD da Tavau. Tge ch'els dian uschigliò anc da SLB: «Ella vegn adina in zic memia tard», «da far sport è ella adina davant mai» ubain «ella è stada l'emprima che ha gratulà a mai suenter mes emprim votum en il Cussegl grond.»

