Els èn ils novs: Martin Aebli (PBD) e Tina Gartmann-Albin (PS)

En in dals emprims affars da la sessiun d'avust han las deputadas ed ils deputads elegì lur nov president: Martin Aebli (PBD) da Puntraschigna è vegnì elegì cun 109 da 110 vuschs valaivlas. La nova vice-presidenta è Tina Gartmann-Albin (PS).

Suenter la pausa da stad ston ils deputads puspè suar en la sala dal Cussegl grond a Cuira. Davent da la mesemna enfin la sonda sa chattan els a la sessiun d'avust.

Martin Aebli è nov president

La sessiun ha cumenzà cun l'elecziun dal nov president dal Cussegl grond: Martin Aebli (PBD) da Puntraschigna succeda a Michael Pfäffli (PLD). Martin Aebli è president da vischnanca da Puntraschigna e maina la corporaziun per la gestiun dal rument da l'Engiadin'Ota. El è vegnì elegì cun 109 da 110 vuschs valaivlas.

Sco vicpresidenta è vegnida elegida Tina Gartmann-Albin (PS) cun 92 da 96 vuschs valaivlas. Ella daventa l'auter onn presidenta dal cussegl grond. Per l'elecziun dal president datti in turnus.

Revisiun totala da la lescha per promover la tgira da malsauns

Il grond tema da la sessiun è la revisiun totala da la lescha per promover la tgira da malsauns. Tenor la presidenta da la cumissiun per sanadad e socialesser Erika Cahenzli-Philipp n'èsi dentant betg da quintar cun grondas discussiuns. La revisiun na saja numnadamain betg dispitaivla.

La gronda debatta hai dà l'onn passà, cura ch'il Cussegl grond aveva tractà il rapport da la finanziaziun d'ospitals e chasas da vegls. Quellas midadas ch'èn lura vegnidas decididas duain uss vegnir fixadas en la lescha. Cunquai che la lescha è gia prest 40 onns veglia e cuntegn per exempel er blers artitgels vits ha la regenza decis da gist nizzegiar la chaschun per far la revisiun totala.

Mo anc 90 enstagl da 120?

L'incumbensa ch'ha gia ordavant dà da discutar è quella da la fracziun da la PS. Ella vul numnadamain empitschnir il Cussegl grond: Enstagl da 120 deputads duai el en il futur be pli avair 90. Quai saja avunda, uschia la PS.

La regenza propona dentant da betg acceptar quell'incumbensa. Igl è da quintar ch'il Cussegl grond suonda quella proposta. Sulet la PS e la PPS vegnan a sustegnair l'incumbensa. Las fracziuns grondas vegnan dentant betg ad avair interess dad empitschnir il Cussegl grond. Uschia perdessan ellas numnadamain lur pussanza.

