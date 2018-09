Il cusseglier federal Ignazio Cassis è s'inscuntrà per l'emprima giada cun la regenza grischuna en connex cun ses dialog politic regular cun il Grischun ed il Tessin ch'el ha lantschà.

In dals temas principals a l'inscunter a Cuira èn stadas ulteriuras mesiras per mantegnair e promover la lingua e cultura rumantscha e taliana en il Grischun ed en Svizra. In ulteriur tema è stà la collavuraziun sur cunfin cun l'Italia en la Val Müstair ed en l'Engiadin'Ota pertutgant la politica da sanadad.

