L'idea davos il start up era da far insatge regiunal. Perquai han ils scolars decidì da duvrar l'ieli dals sems d'ivas e far cremas, pomadas e peelings.

Fundà in start up cun 17 onns

Cun agid da diversas autras interpresas han las scolaras ed ils scolars decis da far cosmetica, enstagl da be vender l'ieli. Quatter differents products datti en il sortiment e gia passa 1'500 products ha Corecosmetics pudì vender ed il feedback è per gronda part fitg positiv.

Legenda: Ils sis impressaris Da san.: Sina Bässler, Tom Ebinger, Nic Seifert, Dario Jost, Gian-Marco Hagmann, Nico Rechsteiner RTR, Seraina Derungs

Realisar il project na saja betg stà uschè simpel sco quai ch'ils scolars avevan cartì. Fundar ina firma saja stà in process cumplitgà. Betg mo la fundaziun, mabain er la collavuraziun en in team da sis persunas. I haja dà divers conflicts, vi da quels sajan els però creschids.

Legenda: Ils products en il sortiment En lur sortiment han ils sis giuvenils quatter products regiunals: Cremas da mauns e dal corp, pomada sco era in peeling. RTR, Seraina Derungs

Il project da fundar ina firma en scola è part dal rom principal economia e dretg, ch'ils scolars han tschernì. Quest project fa part da l'occurenza YES (Young Enterprise Switzerland).

Sche Corecosmetics vegn er ad exister suenter in onn n'è anc betg cler. Sco emprim vulan las scolaras ed ils scolars da l'EMS Schiers far la matura. Il giavisch per cuntinuar è dentant ferm.