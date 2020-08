La raschun per reveder la lescha per l’intermediaziun da lavur e l’assicuranza cunter la dischoccupaziun è ina midada tar la Confederaziun: En l’avegnir duain persunas che perdan la lavur pudair emplenir ora a moda digitala ils formulars per survegnir indemnisaziuns. Quels van lura direct tar ils Centers regiunals per l’intermediaziun da lavur (RAV).

Cura che questa midada succeda n’è anc betg cler – la lescha federala na va betg en vigur avant la stad 2021. Tuttina sto il Grischun era adattar sia lescha.

Nus n'avain naginas libertads – las prescripziuns federalas èn fitg cleras.

Questa pitschna midada n'ha betg dà da discutar tranter deputadas e deputads – era perquai ch'i na sa mida uschiglio nagut tar il proceder e la lavur dals RAV's.